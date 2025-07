Aos 86 anos, morre o professor Antônio Carlos Menengoti em Franca

O professor foi diagnosticado com o mal de Parkinson há 15 anos. Trata-se de uma doença neurológica progressiva que pode afetar o movimento, causando tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e/ou instabilidade postural, por exemplo.

Antônio lecionou durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 nas escolas Barão de Franca, na Vila Santos Dumont, e "David Carneiro Ewbank", no Jardim Califórnia, entre outras instituições.

A Ajesp (Associação dos Juízes do Estado de São Paulo) emitiu uma nota de pesar, destacando o falecimento do professor, pai da associada Anelisa Trevisani Menengoti, da 3ª Vara Criminal. "Nossos sentimentos aos familiares, para que, neste momento de tristeza e dor, encontrem a força necessária para aceitar esta separação."

O velório acontece nesta segunda-feira, das 19h às 22h, no Memorial Nova Franca, e será retomado nesta terça-feira, 22, das 7h às 13h, no mesmo local. O sepultamento está previsto para o período da tarde, no Jardim das Oliveiras.