Casal tem a casa furtada enquanto visitava a sogra; moto é levada

"Fui tentar abrir o cadeado e a chave não entrou. Tinham quebrado a chave dentro do cadeado. O outro portão, que tem do lado de dentro, estava aberto, e só tinha uma moto, sendo que temos duas. Eu liguei para a polícia na hora", contou Renata.

A moto, uma Honda CG 125 Fan KS, havia sido comprada há duas semanas pela vítima, a trabalhadora rural Renata Andrade Barbosa. Além do veículo, os bandidos levaram um perfume Malbec novo, uma faca – que pertencia ao marido, Alex Barbosa –, um machado e dois capacetes, que também haviam sido comprados recentemente. O guarda-roupa foi totalmente revirado, mas nada foi levado de lá. O blindex da cozinha foi estourado, aumentando ainda mais o prejuízo, que é estimado em pelo menos R$ 11 mil.

De acordo com Renata, os responsáveis pelo furto passaram a moto pela cerca do terreno vizinho, que está desocupado, no Residencial Recreio. Os policiais entraram por esse acesso, na chácara vizinha, e confirmaram o ocorrido.

"Tenho a impressão de que eles estavam procurando o documento da moto, porque havia outras coisas (na casa), como prata, celular, mas eles não levaram nada disso", explicou.

Além dos bens levados, os criminosos tentaram furtar uma segunda moto que estava no local. Não conseguindo, levaram a chave do veículo, que foi descartada perto de uma mecânica na região. O dono do estabelecimento devolveu a chave a Alex, proprietário da moto.