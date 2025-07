2° Festival de Inverno de Cássia acontece de 25 a 27 de julho

A cidade de Cássia, a 63 km de Franca, promove entre os dias 25 e 27 de julho a segunda edição do Festival de Inverno de Cássia, evento gratuito que reunirá música ao vivo, arte, gastronomia, oficinas culturais e homenagens. A programação será realizada no Espaço de Eventos do Poliesportivo, com atrações para todas as idades e espaço kids.

Organizado em parceria pela Prefeitura de Cássia, por meio do Departamento de Turismo e Cultura, e pela ACIC (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Cássia), o festival tem como objetivo valorizar a cultura local e fortalecer o turismo na região.

Um dos destaques da programação será a homenagem ao cassiense e maestro Daniel Augusto. Doutor em música e bacharel em piano pela UFMG, ele é maestro da PUC Minas e atua na Congregação Israelita Mineira.