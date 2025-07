Criminoso quebra vidro de carro e foge com bolsa em ação rápida

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança no exato momento em que quebrava o vidro de um carro para furtar uma bolsa deixada no interior do veículo. O crime aconteceu na rua Homero Pacheco Alves, no centro de Franca, na semana passada. As imagens foram divulgadas nessa segunda-feira, 21.

Nas imagens captadas, é possível ver o instante em que o criminoso se aproxima do automóvel, observa o entorno, e então desfere um golpe certeiro contra o vidro. Assim que o vidro se estilhaça, as luzes do carro começam a piscar e o alarme é ativado. A cena dura apenas alguns segundos. Em uma movimentação rápida, ele retira a bolsa e foge correndo pelas ruas do centro, desaparecendo entre os quarteirões.

Outras câmeras mostraram que o criminoso correu por alguns metros antes de entrar em outro veículo, onde um comparsa o aguardava com o motor ligado. A dupla então fugiu em alta velocidade.