Nathan não permanece no Sesi Franca; jogadores começam a chegar

Após um período de férias depois da conquista do tetracampeonato do NBB, o Sesi Franca já começa os trabalhos para a próxima temporada. Alguns jogadores já começam a se apresentar ao clube nesta segunda-feira, caso do armador argentino Juan Nacho Laterza e do pivô Rafael Mineiro.

Laterza jogou praticamente sua carreira inteira em seu país e é uma das novidades na nova temporada do basquetebol brasileiro. Já Mineiro terá sua terceira passagem pelo clube francano. Ele estava no Minas.

O clube reafirmou nesta segunda-feira que a apresentação dos atletas será gradativa de acordo com a programação da comissão técnica. O Sesi Franca manteve Lucas Dias, Georginho, David Jackson além das outras contratações como Felício e Bennett.

Nathan Mariano não fica