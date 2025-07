Francana comemora muito vitória sobre rival Comercial no Lanchão

A semana começa mais aliviada para a Francana após a primeira vitória na Copa Paulista. O resultado positivo só veio na 6ª rodada, mas levou a equipe da última colocação para o G4, zona de classificação. A vitória foi sobre o Comercial, por 1 a 0, no Lanchão, no sábado, 19.

Após a partida, os jogadores e comissão técnica comemoraram muito. O volante Marquinhos, autor do gol da Veterana, chegou a dar uma cutucada no rival. “Muito feliz pela vitória, pelo gol, mais um gol no Comercial. Fiz um gol na Série A3, onde ajudou no rebaixamento do Comercial. Nosso grupo merecia e vamos dar sequência na competição”, disse Marquinhos.

A veterana pode cair uma posição na tabela, caso o Botafogo vença a Inter de Limeira, nesta quarta-feira, 23, em Ribeirão Preto, mas o técnico Wantuil Rodrigues destaca a reação da equipe no Grupo 2. “A competição é muito difícil, todos os jogos são muito parelhos. A vitória alivia, já jogamos bem contra o Botafogo. Estou muito feliz com a vitória”, disse o treinador esmeraldino.