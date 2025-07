Estado realiza obras em 80 escolas da região de Franca em 2 anos

O Governo do Estado de São Paulo finalizou 5.250 obras em escolas e creches da rede pública entre janeiro de 2023 e junho de 2025. Com um investimento superior a R$ 2,5 bilhões, os recursos foram aplicados na construção de 76 novas unidades escolares, além de reformas, ampliações e adequações em milhares de prédios educacionais.

Na região de Franca, 80 escolas, distribuídas em 17 municípios, foram contempladas com melhorias que somam mais de R$ 137 milhões. As intervenções beneficiaram diretamente cerca de 34 mil alunos, com impactos na qualidade do ambiente escolar. As obras realizadas contemplaram desde a climatização e a acessibilidade dos espaços até melhorias estruturais, como reformas de salas de aula, laboratórios, refeitórios, quadras esportivas e cozinhas.

Segundo dados do governo estadual, mais de 3 mil escolas, o equivalente a 60,2% da rede pública paulista, passaram por algum tipo de intervenção. Ao todo, 1,8 milhão de estudantes de 541 municípios foram alcançados pelas ações. Além do impacto educacional, as obras geraram mais de 30 mil empregos diretos e indiretos.