Sol ofusca visão e motorista bate em guarita do Atacadão Franca

Um acidente envolvendo um carro de passeio assustou clientes e funcionários do supermercado Atacadão, em Franca, no início da manhã desta segunda-feira, 21. O motorista de um veículo Chevrolet Opala Comodoro preto perdeu o controle da direção e colidiu com a guarita de segurança localizada na entrada do estacionamento da unidade, situada na avenida Rio Negro, 1.200, no bairro Residencial Amazonas.

De acordo com informações preliminares, a principal suspeita é de que o condutor teve a visão ofuscada pelo sol no momento em que se aproximava da guarita, o que teria contribuído para a colisão. O carro atingiu em cheio a estrutura, causando danos significativos à parte frontal do veículo.

Apesar do impacto, ninguém se feriu com gravidade. A guarita sofreu avarias, mas não houve comprometimento da sua estrutura principal. O local foi isolado por segurança e a empresa deve avaliar os danos para providenciar os reparos necessários.