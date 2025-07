Oito anos depois, Luan Santana retorna a Franca em nova fase

Agora, o artista retorna em uma nova fase da carreira, mais maduro e consolidado como um dos principais nomes da música nacional. Sucessos como "Coração Cigano", "Solteirou", "Deja Vu", "Abalo Emocional", "Erro Planjejado" com participação de Henrique & Juliano, entre outros, não devem ficar de fora do repertório que mistura romantismo, pop e sofrência.

A última passagem de Luan pela cidade foi em 2017, quando dominava as paradas com hits como "Acordando o Prédio", "Eu, Você, O Mar e Ela", músicas que marcaram diversas apresentações pelo país.

Depois de oito anos longe dos palcos da cidade, Luan Santana está de volta a Franca . O cantor é uma das principais atrações do Franca Rodeo Music 2025 e se apresenta no sábado, 27 de setembro, encerrando a programação de shows do evento.

A edição 2025 do Franca Rodeo Music será realizada entre os dias 25 e 27 de setembro e contará também com shows de Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Jeito Moleque, Pedro Libe, Jiraya Uai e VH & Alexandre. Além da programação musical, o evento também terá a competição de montaria em touros, com vaga garantida para o Barretão 2026, a maior vitrine do rodeio brasileiro.

O local da festa ainda será anunciado pela organização. Em 2024, a primeira edição do FRM foi realizada no Parque de Exposições "Fernando Costa" e recebeu milhares de pessoas.

Leia mais: