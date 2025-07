Vigilância Sanitária intima donos de 39 terrenos a fazer limpeza

Os proprietários de 39 terrenos em Franca foram intimados a realizar a limpeza de seus lotes. A lista foi publicada na edição do último sábado, 19, do Diário Oficial do Município.

Os notificados têm o prazo de 15 dias, a partir da data da publicação do edital, para providenciar a limpeza, em conformidade com o Código de Posturas do Município.

Caso a limpeza não seja realizada, a Prefeitura de Franca aplicará multa. Se o serviço for executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o responsável deverá arcar com o pagamento de 0,064 UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do imóvel.