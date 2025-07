Franca convoca candidatos para entrevistas de heteroidentificação

A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, publicou na última sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Município, os editais de convocação para as entrevistas de heteroidentificação complementar destinadas aos candidatos autodeclarados negros. A ação é direcionada aos aprovados na prova objetiva do Processo Seletivo 02 e dos Concursos Públicos 02 e 03, todos referentes ao ano de 2025.

As entrevistas acontecerão no próximo sábado, 27, na Faculdade de Direito de Franca, localizada na avenida Major Nicácio, 2.377, no bairro São José. A avaliação será feita de forma presencial por uma comissão específica que utilizará critérios exclusivamente fenotípicos, como cor da pele, traços faciais e textura do cabelo, para validar a autodeclaração racial feita no momento da inscrição.

A convocação apresenta os nomes dos candidatos por ordem alfabética, com os horários definidos individualmente. As entrevistas do Processo Seletivo 02/25 e do Concurso Público 02/25 terão início às 8h, enquanto os convocados do Concurso Público 03/25 devem se apresentar a partir das 10h.