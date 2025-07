Departamento de Trânsito altera sentido de rua no Jardim Luiza II

A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Segurança, anunciou na sexta-feira, 18, uma alteração no sentido de circulação da rua Máximo Marsom, localizada no bairro Jardim Luiza II. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município e passa a valer a partir desta segunda-feira, 21.

A decisão foi tomada com base em avaliação técnica realizada pelo Departamento de Trânsito e tem como objetivo principal melhorar a fluidez no tráfego e garantir maior segurança aos motoristas e pedestres que transitam pela região.

Com a alteração, a via voltará a operar no sentido que vai da avenida José Lopes Ribeiro para a rua Sebastião Carbone. A Prefeitura informou que a mudança visa também facilitar o acesso local e organizar melhor o fluxo de veículos no bairro.