'Franca Mais Moda' aposta em desfile e workshops

A 4ª edição do programa "Franca Mais Moda" chega com força total em agosto, trazendo uma agenda diversificada voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva da moda na cidade. Com mais de 1.400 indústrias de confecção ativas em Franca, a iniciativa visa dar visibilidade, capacitação e oportunidades de comercialização às marcas locais, especialmente às de pequeno e médio porte.

Nos dias 5 e 6 de agosto, o Senai será palco de uma programação gratuita, aberta ao público, com palestras e workshops que abordam desde tendências de moda para o inverno de 2026 até o uso de inteligência artificial na confecção, além de modelagem e padronização de medidas.

A programação contará com a presença de especialistas do Senac, Senai e da Assintecal, entidade nacionalmente reconhecida no design de componentes para calçados e moda. As atividades terão início no dia 5, das 18h às 20h, com exposições, showroom e palestras. No dia 6, os encontros seguem das 18h30 até as 22h. As inscrições estão disponíveis por meio do link, (clique aqui).