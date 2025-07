Julho deve registrar sua semana mais quente nos próximos dias

Após uma sequência de dias frios e amenos, Franca deve enfrentar uma semana de calor atípico para esta época do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade já registrou sua maior máxima do mês no último dia 13, com 26,6°C — marca que deve ser superada nos próximos dias.

Segundo o Climatempo, a segunda-feira (21) terá máxima de 27°C e mínima de 14°C, sem previsão de chuva. Na terça-feira (22), os termômetros devem subir ainda mais: a máxima pode chegar a 28°C, com mínima de 13°C, também sem registro de precipitações.

O calor deve se intensificar no fim de semana, com previsão de tempo seco e temperaturas próximas dos 30°C — as mais altas do mês até agora. A mínima também deve subir, superando os 17°C. Veja a previsão detalhada: