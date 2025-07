Homem tenta fugir da polícia e é preso com crack em Franca

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado, 19, por tráfico de drogas no bairro Recanto do Itambé, em Franca. Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado durante patrulhamento após tentar fugir com outros indivíduos ao notar a aproximação da viatura.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o caso aconteceu por volta das 20h15, em um ponto conhecido como “Puxa Faca”. Durante a abordagem, com quatro dos suspeitos nada de ilícito foi encontrado. Já com o indiciado, os policiais localizaram uma bolsa contendo 14 mini tubos com substância semelhante à cocaína, uma pedra de crack, um celular e R$ 73,35 em dinheiro trocado.

Para a polícia, o homem alegou ser usuário de drogas e afirmou que estava vendendo os entorpecentes para manter o próprio consumo. Ele também declarou que o celular não era dele e que apenas estaria guardando para outra pessoa.