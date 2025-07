Francana vence o clássico contra  Comercial e entra no G4

A Francana venceu o clássico contra o Comercial, por 1 a 0, neste sábado, 19, no Lanchão, em Franca, pela abertura do segundo turno da Copa Paulista. Com o resultado, a Veterana entra no G4, zona de classificação do Grupo 2, com 6 pontos.

O Comercial começou melhor a partida perdendo duas chances de abrir o placar, com Frank e Marcelinho. Na primeira oportunidade a equipe da casa teve, anotou o gol com o volante Marquinhos. Ele escorou a bola de cabeça após cruzamento de Marlon, aos 23 minutos. O jogo seguiu aberto mas o placar não foi alterado no primeiro tempo.

A Veterana se fechou na segunda etapa e segurou a primeira vitória na competição. Antes do apito final o Comercial teve uma chance de empatar com Carlos Bajé cobrando falta. A Francana perde a chance de ampliar com Vitinho, que tentou por cobertura. Final de jogo.