Covardia: homem agride idoso de 75 anos em Patrocínio Paulista

Na madrugada deste sábado, 19, enquanto Patrocínio Paulista amanhecia em clima de festa por conta do tradicional rodeio, um ato de extrema covardia chocou a cidade: o taxista José Quirino da Silva, de 75 anos, foi brutalmente espancado sem motivo aparente por um homem ainda não identificado.

Era por volta das 5h15 da manhã quando o idoso, como faz todos os dias, estacionou o carro em frente a uma padaria da cidade para tomar seu café. De repente, segundo relato da vítima, um homem chegou alterado, aparentemente vindo de uma caminhonete ou de outro veículo, e iniciou uma agressão violenta.

“Ele já chegou me dando murros na cara e na boca, me arrastando pra fora, batendo no meu carro… Queria me fazer engolir o taxímetro do carro”, contou o senhor José, ainda abalado. “Eu disse pra ele: ‘você tá brigando com um homem de 75 anos’, mas ele respondeu que queria me arrebentar mesmo.”