Dandara será coroada madrinha da Parada LGBT 2025 em Franca

A 13° Parada do Orgulho LGBT acontece em Franca neste domingo, 20, na avenida Doutor Flávio Rocha, com o tema “Franca Sustentável: juntos plantamos o futuro que queremos”. A entrada é gratuita e contará com apresentações e shows ao vivo.

A edição da parada deste ano contará artistas locais e regionais. As presenças confirmadas são Mandika, Electra Mcklein, Nalanda Power, Laysa Brandinely, Matheus Prado e Beto Spiller. Outros nomes como de outras cidades, como Jeef Campos, Stenio Mendese Fernando Vinhota estarão no evento. A Miss São Paulo Gay 2025 também marcará presença neste domingo.

Apesar do início estar marcado para às 12h, a programação se inicia a partir das 13h, quando as apresentações começam. Além dos shows, nesta edição, serão coroados o padrinho e madrinha da Parada do Orgulho LGBT 2025, que já tem seus nomes confirmados: o empresário e produtor de eventos francano Cassiano Nascimento e a vereadora presidente da Câmara Municipal de Patrocínio Paulista Dandara Ferreira, que falou sobre o privilégio de estar sendo nomeada madrinha do evento.