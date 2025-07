Franca receberá mostra teatral inspirada em Fernando Pessoa

Franca recebe nesta segunda-feira, 21, a mostra “Diversos Eus em Mim”, que apresenta quatro curtas-metragens inéditos inspirados na obra do poeta português Fernando Pessoa. O evento começa às 19h30 no Teatro Judas Iscariotes, com entrada gratuita.

A iniciativa é resultado de um projeto contemplado pela Pnab (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) e foi construída a partir de quatro cursos formativos em arte e audiovisual. Durante os encontros, os participantes foram incentivados a criar a partir de vivências pessoais, sem adaptar diretamente os textos do autor, mas se inspirando em seus temas e simbolismos.

Os filmes abordam questões como identidade, emoções e os diferentes “eus” que compõem cada indivíduo, numa leitura livre do universo de várias personalidades de Pessoa. Também foram produzidas poesias, músicas e desenhos ao longo do processo.