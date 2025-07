Incêndio na noite de sexta assusta moradores do Parque São Jorge

Um incêndio de grandes proporções provocou momentos de tensão e medo entre os moradores do Parque São Jorge, em Franca, na noite desta sexta-feira, 18. As chamas começaram por volta das 17h e, com o vento forte e a vegetação seca, se espalharam rapidamente, avançando até ficar muito próximas de algumas residências da região.

Entre as casas ameaçadas pelo fogo estava a residência da mãe de Dagliene Cristiane de Souza, localizada na rua Benedito Oliveira Borges. Segundo o relato dela, o incêndio assustou quem mora nos arredores, provocando correria e deixando todos apreensivos diante do risco de as labaredas atingirem as casas.

Populares tentaram conter o avanço das chamas até a chegada de apoio, e a movimentação no bairro foi intensa até o controle do fogo. Apesar do grande susto, não houve registro de feridos ou de danos materiais significativos às residências próximas.