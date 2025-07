Filho é preso por manter pai abandonado em ambiente insalubre

A residência, com apenas três cômodos, estava tomada por sujeira, forte odor, restos de alimentos e roupas espalhadas, sem qualquer vestígio de limpeza ou cuidados básicos.

A assistente social do Creas, que também esteve no local, afirmou que o caso já era acompanhado pela rede de proteção e que tentativas anteriores de acolhimento haviam sido recusadas pelo filho da vítima.

Diante dos fatos, o filho recebeu voz de prisão em flagrante por crime previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, que trata de expor a perigo a integridade e saúde física ou psíquica de pessoa idosa.