Com o estender da conversa, ficou retificado que embora os traços faciais fossem similares, a passageira vítima de maus-tratos não era peruana e sim colombiana. Ela prosseguiu:

- A moça, franzininha que só vendo, se assustou quando a policial investiu contra ela falando aquela língua que a pobre ainda não tinha tido tempo de aprender. Pediu o passaporte e outros documentos, entregues com mãos trêmulas. Como não tolero gente violenta, cheguei perto e reagi dizendo que a moça não estava entendendo e eu ia traduzir. A brutamontes me olhou feio, falou em nos levar a ambas para a delegacia (porque lá, já viu, em se tratando de imigrante, qualquer coisinha é delegacia), mas quando eu me identifiquei ela baixou o facho, resolveu rapidinho a situação, a mocinha correu chorando ao ouvir a última chamada de seu voo. Desejei-lhe boa viagem.

Fiquei com a impressão de que aquela vizinha de banco tinha feito tal preâmbulo só para me dizer quem era. Estava comichando para revelar sua profissão para mim, não sei por qual razão. É possível que fosse questão de audiência e não de simpatia. Junto a nós, no banco, um velho senhor cochilava enrolado num cachecol que lhe tapava os ouvidos e não fazia sentido no verão brasileiro. Estava em trânsito como nós, com certeza. Pareceu-me um cantor decadente de tango.

Eu tinha fechado o livro que estava lendo assim que a mulher chegou. Instigada pelo status que fizera a policial americana baixar a crista, perguntei como uma bisbilhoteira que desejava esticar a conversa para ver no que dava: