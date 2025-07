Clube da Viola promove 1° show da turnê de 30 anos em Patrocínio

Acontece nesta sexta-feira, 18, o segundo dia da Festa do Peão de Patrocínio Paulista. O Clube da Viola, que está com a turnê de 30 anos, realiza o seu primeiro show desde o anúncio da temporada de 50 apresentações pelo Brasil.

Criado pelo empresário Matheus Calil e pela dupla Fred & Pedrito, em 1994, o Clube da Viola se consolidou como referência nacional com oito CDs lançados — um deles premiado com disco de ouro — e participações em programas como os de Xuxa e Gugu, além de festivais como Barretos. Matheus, também idealizador do Ribeirão Rodeo Music e do Viola Show, comanda atualmente essa nova fase do grupo.

Além da apresentação do grupo, também haverá show no palco principal com o DJ Jiraya Uai, que mistura funk, música eletrônica e elementos da cultura pop e sertanejo, em apresentações explosivas.