Com campanha pífia, Francana busca 1ª vitória na Copa Paulista

O G4 da chave aponta União São João, líder com 10 pontos, seguido de Comercial (10), Inter de Limeira (8) e Botafogo (5). Na classificação geral da Copa Paulista, que conta com 23 clubes, a Veterana aparece nas últimas colocações, na 21ª posição.

Ao longo do primeiro turno, a Veterana não conseguiu nenhuma vitória, acumulando três empates – todos em casa – e duas derrotas. A equipe comandada por Wantuil Rodrigues está na última posição do Grupo 2, com 3 pontos. Em 5º lugar, está a Itapirense, com 4 pontos.

Com uma campanha pífia até agora na Copa Paulista, a Francana precisa iniciar uma recuperação na competição neste sábado, 19, às 16h, contra o Comercial, no estádio "Lanchão", em Franca , pela primeira rodada do segundo turno do campeonato.

Na abertura do campeonato, a Francana perdeu para o Comercial, em Ribeirão Preto, por 1 a 0. Para buscar a vitória desta vez, Wantuil Rodrigues vai escalar o atacante Bruno Henrique desde o início da partida. O jogador fez sua estreia na última partida contra o Botafogo, mas jogou somente o segundo tempo. Com ele em campo, a Veterana obteve as melhores chances de balançar as redes do adversário.

“O Bruno Henrique começa no lugar do César, no restante, a equipe será a mesma. A equipe está muito otimista, a gente sabe que só faltou o gol (contra o Botafogo) e desta vez vamos fazer e conquistar a vitória para entrarmos no G4”, adiantou o treinador.

A Francana entrará em campo neste sábado em casa, em busca da primeira vitória, com: Jonathan Bráz; Leandrinho, Rodrigão, Rossi e Tico; Raian, Marquinhos, Vinícius Oliveira e Marlon; Baianinho e Bruno Henrique.