Benício, de 4 anos, luta pela vida e precisa de doações urgentes

A história do pequeno Benício Cândido de Jesus, de apenas 4 anos, é marcada por coragem, fé e uma luta incansável pela vida. Diagnosticado aos 2 anos com um câncer raro e agressivo, o pineoblastoma grau 4, ele enfrentou uma verdadeira maratona de tratamentos, sessões intensas de quimioterapia, transplante de medula óssea em Barretos e 32 sessões de radioterapia na cabeça e na coluna realizadas em Franca.

Apesar da gravidade do quadro, o menino surpreendeu médicos e familiares ao entrar em remissão e, em setembro de 2024, protagonizou um momento emocionante ao bater o sininho no hospital, celebrando a aparente vitória contra a doença.

No entanto, pouco tempo depois, a família voltou a viver dias de angústia. Em novembro do mesmo ano, Benício perdeu a fala de forma súbita e, em seguida, os movimentos. Novos exames apontaram o retorno do câncer, com múltiplos pontos na coluna, e os médicos descartaram a possibilidade de cura, iniciando um tratamento paliativo.