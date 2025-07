Conversão proibida na Brasil deixa dois feridos em Franca; VÍDEO

Dois motociclistas ficaram feridos após uma batida na noite desta quinta-feira, 17, no cruzamento da avenida Brasil com a rua Distrito Federal, na Vila Aparecida, na zona leste de Franca. O acidente foi flagrado por uma câmera que mostra a infração de um entregador que faz uma conversão proibida.

Nas imagens, é possível ver que as duas motos seguem no mesmo sentido, do Centro ao Bairro, quando um entregador faz uma conversão proibida para acessar a rua Distrito Federal.

A motociclista que seguia atrás, não conseguiu desviar e acabou batendo na lateral da outra moto. Com o impacto, os dois caíram e foram arremessados por vários metros.