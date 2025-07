Prefeito destaca parcerias com governos Estadual e Federal

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB) anunciou nesta semana que a cidade foi contemplada com R$ 30 milhões para a construção de uma policlínica e com uma unidade do Instituto Técnico Federal.

Essas duas conquistas são através do Governo Federal, mas Franca também trabalha em parceria com o Governo Estadual, principalmente com a construção em andamento do Hospital Estadual, com investimento de cerca de R$ 230 milhões.

O chefe do Executivo destacou que trabalha para oferecer o melhor para a população sem olhar ideologia. “Sabe o que une o governador Tarcísio (de Freitas/Republicanos) e o presidente Lula (PT), o governo estadual e o governo federal? Um prefeito que trabalha com as duas áreas em prol da população, sem olhar a ideologia”.