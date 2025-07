'Ficamos só com as roupas do corpo', diz Renata após incêndio

O fogo começou por um curto-circuito no quarto da manicure e se alastrou rapidamente. Ao chegar, viu o que sobrou: paredes queimadas, móveis destruídos, ferramentas de trabalho derretidas. A única coisa que restou foi a roupa do corpo.

Renata correu até o local, mas era tarde. A casa onde vivia com a mãe, de 80 anos, estava completamente tomada pelas chamas. Por sorte sua mãe havia saido minutos antes do incêndio começar.

Na manhã de 5 de julho, o mundo de Renata Brancalhoni, 59 anos, virou cinzas. Moradora do Parque Vicente Leporace , ela estava fora de casa quando recebeu uma ligação desesperada dos vizinhos: o apartamento dela estava pegando fogo. Em minutos, tudo o que ela construiu ao longo de décadas desapareceu — e com ele, a gatinha Mavie, companheira inseparável, morreu sufocada pela fumaça.

“Não consegui salvar a Mavie. Entrei, mas a fumaça era muita. Eu gritava, mas não conseguia vê-la”, lembra Renata com a voz embargada. Ela diz que revive a cena todos os dias. “Sonho com isso, me dá calafrio pensar em voltar. Sem trocar a fiação, eu não me sinto segura, mesmo arrumando o restante.”

Renata e a mãe estão morando na casa do namorado dela. Ganharam algumas doações — roupas, uma cama, uma máquina de lavar — e amigos também doaram pisos e mão de obra para ajudar na reconstrução. Porém, a reforma ainda está no começo, sem previsão de término.

Ela não consegue trabalhar. “Não sobrou um esmalte sequer. Perdi todos os meus produtos e clientes. Meu trabalho era minha única renda.”