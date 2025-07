Atleta de Franca é porta-bandeira do Brasil em Jogos Mundiais

O francano Adyel Borges, ex-jogador do Sesi Franca Basquete e atualmente no São José Basketball, foi o porta-bandeira da delegação brasileira em Duisburgo, na Alemanha, durante a cerimônia de abertura do Fisu World University Games 2025, realizada na tarde dessa quarta-feira, 16.

A cerimônia contou com as delegações de mais de 100 países e está reunindo pelo menos 8,5 mil jovens na competição que é de grande representatividade para a modalidade jovem. A delegação brasileira levou 200 participantes e conta com 13 modalidades participantes, sendo elas badminton, basquete, basquete 3x3 em cadeira de rodas, ginástica artística, judô, natação, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia.

Adyel, que recentemente teve sua renovação de contrato divulgada pelo São José, é um dos nomes na delegação brasileira que representará a equipe de basquete. O “Cruel”, como é conhecido dentre a torcida, foi cestinha do último Campeonato Paulista e, segundo o que divulga as redes sociais do clube, fez os melhores números de sua carreira no último NBB (Novo Basquete Brasil).