Pessoas em situação de rua dominam avenida Flávio Rocha

Há pouco tempo, quem passava pela avenida Dr. Flávio Rocha, nas proximidades do bairros Jardim Redentor e Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca, via o Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) sendo utilizado pela população para a prática esportiva. No entanto, esse cenário tem mudado. O espaço, que antes era destinado ao lazer, passou a ser ocupado por pessoas em situação de rua, o que tem gerado transtornos para quem mora nas imediações.

Relatos indicam que parte dos serviços do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) foi transferida para a região, o que pode ter contribuído para o aumento da presença dessas pessoas no local — um movimento que já existia, mas em menor escala.

A atual situação tem provocado reclamações. “Está literalmente um inferno. Já fui atrás da Prefeitura e me disseram que não podiam fazer nada. Falaram que, se eu quisesse, teria que ir até a assistente social para pedir a retirada deles dali. Eles ficam acampados na praça porque não chegam a tempo para entrar no abrigo. Usam drogas na porta dos moradores, batem no portão o tempo todo pedindo dinheiro. Se a gente sai para trabalhar, eles já vêm correndo pedir. Está realmente insuportável”, desabafa uma moradora que preferiu não se identificar.