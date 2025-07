Eleição para prefeito em Sales Oliveira será em 14 de setembro

O candidato eleito apresentou embargos de declaração, ainda não julgados, mas isso não impede o cumprimento da decisão.

Calendário eleitoral

Convenções partidárias: de 7 a 12 de agosto;

Registro das candidaturas: até 15 de agosto, às 8h (pela internet) ou até 19h (entrega no cartório);

Propaganda eleitoral: permitida a partir de 16 de agosto.

Eleitoras e eleitores que não estiverem no município no dia da votação poderão justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, no próprio dia, ou até 13 de novembro de 2025, pelo e-Título, Sistema Justifica (no site do TSE) ou no cartório eleitoral. Não haverá mesas de justificativa nos locais de votação.

A diplomação das eleitas e eleitos deve ocorrer até 17 de outubro de 2025.