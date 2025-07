Franca tem vigilância contínua da poluição do ar; veja como

A qualidade do ar respirado por milhões de paulistas é monitorada diariamente por uma ampla rede de 84 estações da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Espalhadas por todo o território paulista, essas unidades desempenham um papel estratégico na prevenção de doenças respiratórias, formulação de políticas ambientais e combate a incêndios florestais. Em Franca, a unidade fica localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.551, no Parque dos Pinhais, entretando os dados são fornecidos pela unidade de Ribeirão Preto.

Desse total, 62 estações funcionam de forma automática, com medições em tempo real, enquanto outras 22 realizam coletas manuais com análises em laboratório. Todas compõem uma verdadeira rede de vigilância da atmosfera, cuja importância se intensifica durante o período de estiagem, época do ano em que a baixa umidade e a ausência de chuvas dificultam a dispersão de poluentes.

Localizadas em áreas urbanas e industriais, as estações medem a concentração de cinco poluentes principais: material particulado (poeira e fuligem), ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. A classificação da qualidade do ar se baseia no poluente que apresentar a pior situação.