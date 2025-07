Estilista tem vidro de carro alugado quebrado e bolsa furtada

Uma estilista de 29 anos viveu momentos de desespero na noite desta quinta-feira, 17, após ter sua bolsa de trabalho furtada de dentro de um carro alugado, enquanto jantava em um restaurante na rua Tiradentes, região central de Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia estacionado o veículo em frente ao restaurante e entrou para jantar, após um dia intenso de compromissos profissionais. No banco traseiro do carro, estava uma bolsa com diversos objetos de trabalho, documentos pessoais, maquiagens, além de um notebook e carregadores.

Tudo transcorria normalmente até que, em determinado momento, um dos garçons do local se aproximou e informou que o vidro dianteiro do passageiro estava quebrado. Desesperada, a estilista saiu correndo até o veículo e confirmou o furto.