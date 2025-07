Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Nome: Edson Longuinhos de Queiroz Idade: 63 anos Local do velório: Santo Agostinho, sala 2 Funerária: Francana Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Aparecida de Assis Santos Idade: 85 anos Local do velório: Santo Agostinho Funerária: Francana Local do sepultamento: Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Nilza Guimarães de Barros

Idade: 63 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Vera Lucia de Oliveira Neves

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente, sala 8

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Carlos Bereta

Idade: 87 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h