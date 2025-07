Bandido finge ser advogado, e moradora de Franca perde R$ 7,9 mil

Uma auxiliar administrativa de 27 anos foi vítima de um golpe sofisticado e perdeu R$ 7.907 na tarde dessa quinta-feira, 17, no Jardim Vera Cruz, em Franca. Ela caiu no já conhecido golpe do falso advogado, que tem feito diversas vítimas na região e em todo o país.

A armadilha começou por volta das 16h15, quando a vítima recebeu uma mensagem de WhatsApp com foto de sua advogada real, o nome correto e todas as informações verdadeiras de seu processo judicial. A mensagem vinha acompanhada de um PDF falso, informando que ela havia ganhado a ação no valor de R$ 35 mil.

Logo em seguida, ela foi informada que o “Dr. Guilherme”, suposto advogado da causa, entraria em contato para dar os comandos para o recebimento do valor. Ele ligou por vídeo, mas com a câmera desligada, e guiou a mulher por uma série de instruções.