Obras da nova UBS do Parque das Esmeraldas avançam em Franca

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Esmeraldas/Peres Elias, em Franca, deram mais um passo importante nesta semana. A instalação do vigamento, etapa que antecede a montagem da cobertura, foi concluída, marcando o avanço da construção que integra o plano de expansão da rede de Atenção Básica no município.

A nova UBS está sendo construída com recursos de R$ 1,9 milhão, provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal. A estrutura já recebeu parte da infraestrutura elétrica e sanitária e agora segue para os serviços de acabamento interno e externo.

Localizado entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, o equipamento público vai atender diretamente os moradores dos bairros Parque das Esmeraldas, Peres Elias, Jardim Adelinha, Quinta do Café, Parque Florestal, Jardim Simões e Jardim Zelinda.