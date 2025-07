Franca enfrenta fim de semana seco e sem previsão de chuva

Franca deve ter um fim de semana com tempo firme, marcado por sol entre nuvens e ausência de chuva, segundo a previsão meteorológica da Climatempo. A temperatura se mantém amena, típica do inverno, mas a falta de umidade chama a atenção.

Nesta sexta-feira, 18, os termômetros variam entre 12°C e 25°C, com sol e muitas nuvens ao longo do dia e céu nublado à noite. No sábado, 19, a mínima permanece em 12°C e a máxima sobe para 26°C, com sol e muitas nuvens à tarde e noite com nebulosidade. No domingo, 20, o clima se repete, mínima de 13°C, máxima de 26°C e céu parcialmente encoberto durante todo o dia.

O tempo seco se confirma nos dados pluviométricos, até o dia 18 de julho, Franca não registrou nenhum volume de chuva. A média histórica para julho é de 14 mm, de acordo com a Climatempo.