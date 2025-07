Carro bate em muro e escombros caem em idosa em Franca

Com o impacto da colisão entre os dois veículos, a condutora do Celta perdeu o controle da direção, acelerou o carro e atingiu o muro de uma residência.

Uma idosa de 70 anos ficou ferida na tarde desta quinta-feira, 17, após ser atingida pelos escombros do muro de uma casa onde trabalhava. O muro desabou depois que um carro desgovernado bateu nele. O acidente aconteceu no bairro Vila Santo Agostinho, em Franca , e foi registrado por câmeras de segurança.

A estrutura cedeu com a batida e parte dos escombros caiu sobre a idosa, que estava no imóvel. Ela sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura até o Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".

A motorista do Celta não se feriu. Já a condutora do outro veículo, que teria provocado o acidente, fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, enquanto a ocorrência era finalizada, ela retornou. Em estado de choque, a mulher afirmou que fugiu porque se assustou muito.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil.