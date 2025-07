Governo libera R$ 30 mi para construção de policlínica em Franca

O Governo Federal liberou o repasse de R$ 30 milhões para a construção de uma policlínica em Franca. A lista dos municípios contemplados foi divulgada na noite desta quinta-feira, 17. Além de Franca, apenas Itapecerica da Serra, Marília e São Bernardo do Campo foram contemplados com o equipamento no estado de São Paulo.

Em entrevista ao portal GCN/Sampi, o diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Rafael Bruxellas, informou que a verba é proveniente do Novo PAC Seleções. Ao todo, serão construídas 46 novas policlínicas no país, com investimento total de R$ 1,35 bilhão.

Com os recursos financeiros assegurados, segundo Bruxellas, é responsabilidade da Prefeitura de Franca dar continuidade ao processo. A próxima etapa será realizar a licitação da obra, ou seja, escolher a empresa que ficará responsável pela construção da policlínica.