Duas mulheres ficam feridas em capotamento no bairro São Joaquim

Duas pessoas ficaram feridas após batida que terminou em capotamento na avenida Wilson Sábio de Melo, no bairro São Joaquim, na região Oeste de Franca. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17.

De acordo com a Polícia Militar, os carros – um Honda Civic preto e um Volkswagen Nivus vermelho – seguiam no mesmo sentido, do bairro São Joaquim ao Distrito Industrial, quando, por motivos a serem esclarecidos, colidiram.

Com o impacto, o Honda Civic capotou. As duas motoristas envolvidas no acidente precisaram ser socorridas pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levadas a hospitais da cidade, mas não correm risco de morte.