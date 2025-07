Gilmar Fiuza e Clayton Queiroz estarão no Julho Gospel em Franca

A Umadef (União da Mocidade das Assembleias de Deus em Franca) está realizando mais uma edição do “Julho Gospel” em Franca. Com a coordenação do pastor Cristóvão Ferreira, o evento tem acontecido todas as segundas-feiras do mês de julho e contará com o preletor Gilmar Fiuza, além do cantor Clayton Queiroz.

O pastor Gilmar Fiuza conta com mais de 800 mil seguidores em suas redes sociais. No Tiktok, alguns de seus vídeos virais ultrapassaram 500 mil visualizações. Já no Instagram, seus vídeos já ultrapassaram 1 milhão de visualizações. O preletor estará no encontro da próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 19h30, na Assembleia de Deus do Jardim Vera Cruz, na rua Antônio Dorigan, quando será acompanhado pelo cantor Mateus Araújo, vindo da Bahia para o evento de jovens.

O cantor Clayton Queiroz deve estar presente no encontro do “Julho Gospel” do dia 28, que deverá marcar o encerramento da edição de 2025. A realização acontecerá na sede da Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua General Osório. O preletor da noite será o pastor presidente Isaac Ribeiro.