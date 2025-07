7 mudanças no INSS que vão facilitar seu benefício

Se você já teve benefício negado, se contribuiu por pouco tempo ou até mesmo se trabalhou quando era menor de idade, é hora de prestar atenção. A partir do dia 8 julho, ficou mais fácil conseguir alguns benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). É que uma nova Instrução Normativa da Previdência entrou em vigor... Trata-se da Instrução Normativa nº 188/2025.

Para quem não sabe, Instruções Normativas do INSS são atos administrativos que detalham e complementam as leis e regulamentos previdenciários, fornecendo orientações e procedimentos para a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Funcionam como orientações a serem seguidas pelos servidores do INSS de como proceder na prática dentro de determinadas situações. Elas não criam regras novas, porém explicam e detalham como as leis existentes devem ser aplicadas na prática, tanto pelos servidores do INSS quanto pelos cidadãos.

Em outras palavras, a nova Instrução Normativa (IN) promete mudar a vida de milhares de pessoas, garantindo, mais facilmente, o reconhecimento de muitos direitos.

Uma virada histórica para quem depende do INSS