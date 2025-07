SP abre seleção para contratar até 5 mil professores do técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu nesta quinta-feira, 17, as inscrições para um processo seletivo que formará cadastro reserva para cerca de 5 mil vagas destinadas a professores de formação técnica e profissional do Ensino Médio da rede estadual. As contratações são previstas para o ano letivo de 2026.

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (clique aqui). A taxa de inscrição é de R$ 49. Pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência terão acesso a ações afirmativas previstas em edital. Estrangeiros com residência legal no Brasil também podem participar, desde que atendam aos requisitos legais.

A remuneração oferecida é de R$ 5.565 para jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. A contratação será temporária, conforme prevê o edital publicado no Diário Oficial do Estado.

Quem pode participar?