Rifaina proíbe churrasqueiras e carros de som durante a Cavalgada

A tradicional Cavalgada da Festa do Peão de Rifaina, marcada para domingo, 27 de julho, acontecerá sob novas regras. A Prefeitura anunciou medidas com o objetivo de preservar a essência cultural do evento, garantir o bem-estar dos animais e reforçar a segurança dos participantes.

Entre as definições, estão a proibição de churrasqueiras nas imediações do Parque de Exposições "Abrão Bisco", além da vedação ao uso de carros de apoio, caminhões, picapes e som automotivo durante o trajeto da cavalgada. Também é proibido qualquer tipo de maus-tratos aos animais, com fiscalização intensiva e aplicação das penalidades previstas em lei. Somente o carro de som oficial e as carretas oficiais da comissão organizadora estão autorizados.

As decisões foram tomadas em uma reunião realizada pela Prefeitura, com a presença do prefeito Junior da Saúde (PSD), do vice-prefeito Cidinho (PSD), do comandante da Polícia Militar local, 2º sargento César Fernando Borges, do secretário municipal de Segurança, Marcos Cezar Belmiro, além de membros da equipe de apoio e da comissão organizadora da festa.