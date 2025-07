Franca entra em alerta vermelho para incêndios, diz Defesa Civil

A Defesa Civil informou que a situação será crítica até sexta-feira, 18, com a umidade relativa do ar abaixo de 30%, o que facilita a propagação de incêndios. "A umidade abaixo de 30% aumenta muito o risco de incêndios. A população deve evitar atitudes perigosas, como queimar lixo ou soltar balões", alertou o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Araújo Monteiro.

O estado de São Paulo está em alerta para incêndios nesta segunda quinzena de julho. De acordo com a Defesa Civil, com dados da Climatempo, praticamente todo o interior paulista, incluindo Franca , está sob alerta vermelho – o nível mais alto de risco de queimadas. O cenário é agravado por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e tempo seco.

A previsão do tempo para esta sexta-feira indica céu claro e temperaturas variando de 12°C a 25°C, sem expectativa de chuva.

O fim de semana será ensolarado e seco. No sábado, 19, e no domingo, 20, o tempo será firme, com mínimas entre 12°C e 13°C. As máximas chegam a 27°C no sábado e 26°C no domingo. A falta de chuva favorece atividades ao ar livre, mas o ar seco pode incomodar quem tem problemas respiratórios.

Na segunda-feira, o céu ficará claro, com temperaturas entre 14°C e 27°C.

Combate intensificado com tecnologia