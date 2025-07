Morre servidor da Prefeitura de Franca, Adão Borges, aos 67 anos

A Igreja Assembleia de Deus do Jardim Portinari também postou uma nota de pesar. "Com pesar, comunicamos o falecimento do nosso querido e saudoso Diácono Adão Borges, um dos baluartes da nossa igreja no Portinari, mantenedor fiel da obra do Senhor, que agora descansa nos braços do Pai."

O velório de Adão Borges será nesta sexta-feira, 18, das 7h às 14h30, no Velório São Vicente. Seu sepultamento será em seguida no cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.