Cabeleireira de Franca supera acidente e transforma vidas

Karina Françoso, de 32 anos, conhecida como Kah, é muito mais que cabeleireira: ela é uma verdadeira parceira de jornada para mulheres de todas as idades. Dona de um salão na rua Ouvidor Freire, no Centro de Franca, Karina atende clientes há mais de uma década — e garante que conhece muitas delas até melhor do que elas mesmas. Mas sua história até chegar aqui é marcada por superação, resiliência e descobertas que mudaram completamente sua vida.

O acidente que mudou tudo

Aos 16 anos, Karina viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida. “Estávamos voltando do enterro do pai de um amigo em Passos (MG). A estrada era ruim e, numa curva, o carro rodou e caiu em um barranco. Durante o capotamento, só pensava ‘morri, morri, morri’”, relembra.

Com um corte na cabeça, ela foi levada para a Santa Casa de Patrocínio Paulista. As sequelas, porém, foram muito além do físico: Karina perdeu parte significativa da memória, especialmente lembranças da infância. Na época, ela ainda se adaptava a uma nova vida em Franca, cidade natal do pai.