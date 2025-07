Crime cruel: adolescente confessa invasão e morte de ex-prefeito

As investigações da Polícia Civil seguem avançando no caso do assassinato do ex-prefeito Vanderlei Mársico, encontrado morto em sua residência no Jardim Laranjeiras, em Taquaritinga, na última quinta-feira, 10.

A casa estava completamente revirada. Quartos, sala e escritório tinham gavetas abertas, roupas espalhadas e sinais claros de invasão. O celular da vítima e uma corrente de ouro sumiram. Um tênis encontrado no meio da sala – que não pertencia a Mársico – foi recolhido como prova, junto com documentos, fios usados para amarrá-lo e impressões digitais.

Embora o laudo oficial do IML (Instituto Médico Legal) ainda seja aguardado, a polícia trabalha com a hipótese de sufocamento. O ex-prefeito estava com sinais de violência física e possivelmente foi imobilizado com um golpe de "mata-leão".