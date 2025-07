Moto não encontrada tira mobilidade e renda de Matheus e família

Ainda sem notícias de sua motocicleta furtada no início do mês, Matheus Caetano, de Franca, vive dias difíceis. A Honda CG150 Titan Mix ES preta, foi levada na noite de sábado, 5 de julho, em frente ao shopping de Franca. Era o único meio de transporte do jovem, essencial para o trabalho e para cuidar da família.

Desde então, Matheus tem ido ao serviço com transporte por aplicativo, o que gera um custo diário que pesa no orçamento. Além de trabalhar em uma choperia no shopping, ele também utilizava a moto para complementar a renda como motorista de aplicativo, além de levar a mãe que sofreu AVC e não se comunica, a consultas médicas e buscar medicações mensais da avó, que precisou amputar as duas pernas. “Está complicado demais. Eu dependia muito dela. Ainda tem três anos para quitar, e agora preciso pagar APP todos os dias pra ir trabalhar”, conta Matheus.

O furto ocorreu após um imprevisto que o fez estacionar o veículo na rua, em frente ao shopping onde trabalha. Mesmo preocupado, programou o celular para tocar a cada 40 minutos e checar a moto, mas por volta das 22h40, ela já havia sido levada. Um policial militar nas proximidades realizou buscas, mas o veículo não foi localizado.