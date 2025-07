Alunos do Sesi Franca brilham na Robocup com robô de resgate

Três estudantes do Sesi Franca estão representando a cidade na Robocup 2025, uma das maiores competições de robótica do Brasil. Eles participam da categoria Rescue Maze, que simula operações de resgate com robôs autônomos. O evento começou nesta quarta-feira, 16, e termina neste domingo, 20, em Salvador, na Bahia.

A equipe é formada por Arthur Mendes Lopes e João Otávio Silva Ribeiro, ambos com 17 anos e cursando o terceiro ano do Ensino Médio, e Fernanda de Lima Gonçalves, de 16 anos, aluna do segundo ano. O trio projeta e programa um robô que precisa entrar em um labirinto, identificar “vítimas” simuladas e agir conforme a gravidade do caso.

As vítimas são sinalizadas por letras e cores coladas nas paredes: